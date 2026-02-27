Волонтеры начали активный поиск пропавшего в Таиланде 25-летнего россиянина
В Бангкоке ведутся активные поиски 25-летнего гражданина России Александра Марченко, пропавшего в середине февраля. Об этом рассказал РИА Новости лидер группы российских волонтёров Арсений Камышев.
Согласно материалу, Марченко родом из Владивостока, родился в 2000 году. В последнее время он жил на севере Таиланда, в районном центре Чиангдао провинции Чиангмай, и преподавал в местной школе.
В начале февраля молодой человек исчез, затем неожиданно объявился в консульском отделе посольства России в Бангкоке без денег и документов, а через два дня снова пропал. С тех пор о местонахождении Марченко ничего не известно ни волонтёрам, ни посольству, ни полиции.
К поискам подключились россияне, живущие в разных городах и провинциях Таиланда. Добровольцы предполагают, что Марченко мог направиться обратно на север страны, однако подтверждений его появления в этой местности пока нет. С семьёй пропавшего уже связались, но родственники также не обладают никакой информацией о том, куда мог пропасть гражданин РФ.