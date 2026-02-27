Волонтеры начали активный поиск пропавшего в Таиланде 25-летнего россиянина

27 февраля 2026, 06:39

Фото: iStock/Wirestock

В Бангкоке ведутся активные поиски 25-летнего гражданина России Александра Марченко, пропавшего в середине февраля. Об этом рассказал РИА Новости лидер группы российских волонтёров Арсений Камышев.





Согласно материалу, Марченко родом из Владивостока, родился в 2000 году. В последнее время он жил на севере Таиланда, в районном центре Чиангдао провинции Чиангмай, и преподавал в местной школе.



