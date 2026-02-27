Россиянин подстрелил мужчину во время охоты на оленей
На Чукотке предстанет перед судом 40-летний житель села Кеперей, обвиняемый в случайной расправе над мужчиной. Об этом информирует региональное управление следственного комитета России (СКР).
Согласно информации следствия, 11 января обвиняемый выехал на снегоходе в тундру с целью охоты на оленей. На расстоянии 30 километров от своего жилища он заметил силуэт, который принял за оленя. Подняв карабин, охотник открыл огонь. Впоследствии выяснилось, что это были двое мужчин, также находившихся на снегоходе. В результате один из них получил смертельное ранение в область живота.
Обвиняемый полностью признал свою вину и добровольно возместил моральный ущерб потерпевшему. Уголовное дело, утвержденное прокурором, передано в Билибинский районный суд для рассмотрения по существу.
