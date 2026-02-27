Россиянин подстрелил мужчину во время охоты на оленей

27 февраля 2026, 09:15

На Чукотке российский охотник застрелил в тундре мужчину

Фото: iStock/IndiaUniform

На Чукотке предстанет перед судом 40-летний житель села Кеперей, обвиняемый в случайной расправе над мужчиной. Об этом информирует региональное управление следственного комитета России (СКР).