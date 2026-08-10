Перечислены все льготы, доступные контрактникам ВС РФ в Подмосковье
В Московской области для военнослужащих, проходящих службу по контракту в Вооруженных силах РФ, и членов их семей действует комплекс из 75 мер социальной поддержки. При этом 32 из них предоставляются исключительно на региональном уровне.
Помимо федеральных выплат и единовременных денежных пособий, контрактники могут рассчитывать на дополнительные меры социальной защиты. Для иностранных граждан, поступивших на военную службу по контракту, предусмотрена возможность оформить гражданство Российской Федерации по упрощенной процедуре.
Отдельные меры поддержки предусмотрены для ветеранов боевых действий. Они могут бесплатно получать социальные услуги, а также проходить лечение и восстановление в трех профильных реабилитационных центрах, расположенных в Московской области. Подробная информация обо всех действующих льготах опубликована на сайте уполномоченного по правам человека в Подмосковье и в специальном навигаторе регионального портала государственных услуг.
Поддержка распространяется и на семьи военнослужащих. Родственникам помогают с трудоустройством, а дети контрактников могут бесплатно питаться в образовательных организациях и имеют право на первоочередное зачисление в детские сады. Кроме того, для членов семей военнослужащих предусмотрены льготные условия при поступлении в высшие учебные заведения.
Размер денежного довольствия контрактников зависит от занимаемой должности. Для военнослужащих рядового состава ежемесячные выплаты начинаются от 204 тысяч рублей, для сержантов — от 232 тысяч рублей, а для заместителей командиров взводов — от 242 тысяч рублей. Помимо основного денежного довольствия предусмотрены премиальные выплаты и другие денежные поощрения за выполнение боевых задач.
Подробные сведения об условиях заключения контракта на военную службу и действующих мерах социальной поддержки размещены на специализированном портале «контракт.мо». Получить консультацию также можно по телефону горячей линии: +7 (495) 990-77-77.
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