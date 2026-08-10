Перечислены все льготы, доступные контрактникам ВС РФ в Подмосковье

10 августа 2026, 14:33

В Подмосковье контрактникам ВС РФ доступны 75 мер поддержки

оригинал Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Московской области для военнослужащих, проходящих службу по контракту в Вооруженных силах РФ, и членов их семей действует комплекс из 75 мер социальной поддержки. При этом 32 из них предоставляются исключительно на региональном уровне.