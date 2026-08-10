Заполняемость двух подмосковных индустриальных парков приблизилась к 100%

10 августа 2026, 14:12

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Новый государственный индустриальный парк «Титан» уже полностью забронировали резиденты. При этом он ещё только готовится к официальному открытию, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





По её словам, заполняемость парка «Ключ», который запустят вслед за «Титаном», достигла 95%.

«Сегодня резидентами площадок ГИП являются уже около 50 компаний, представляющих разные отрасли. Все они намерены реализовать свои проекты на территории государственных индустриальных парков. В этом году мы дадим старт работе первых площадок из пяти создаваемых ГИП. Уже сейчас их заполняемость приблизилась к 100%», – рассказала Зиновьева.