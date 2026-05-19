Подмосковный офтальмолог Газзаева рассказала, как выбрать солнцезащитные очки

19 мая 2026, 14:45

Солнцезащитные очки – не только стильный аксессуар, но и забота о здоровье глаз. Об этом напомнила врач-офтальмолог Можайской больницы Кристина Газзаева.





Многие выбирают очки только по внешнему виду, забывая об их защитной функции. Однако только качественные линзы могут оградить глаза от ультрафиолета, способного привести к развитию катаракты и ускоренному старению хрусталика.

«Особенно уязвимы люди со светлыми глазами, поскольку в их сетчатке меньше меланина, отвечающего за защиту от световых повреждений. При выборе очков важно учитывать не только степень затемнения, но и цвет линз. Самыми безопасными и комфортными для глаз считаются коричневые и зелёные. Они лучше других фильтруют вредные лучи, не искажают цвета и повышают контрастность. А голубые, жёлтые или розовые стёкла хуже справляются с защитой», – отметила Газзаева, слова которой приводит пресс-служба Минздрава Московской области.