В Одинцовском роддоме 1 апреля проведут день открытых дверей

31 марта 2026, 13:48

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

День открытых дверей состоится в Одинцовском роддоме в среду, 1 апреля. Посетители смогут осмотреть палаты и родзалы медучреждения, а также задать вопросы врачам. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Мероприятие начнётся в полдень. Для участия необходимо предварительно записаться.





«Узнать подробности о дне открытых дверей и записаться можно по телефону +7-985-963-14-64 в рабочие дни с 9 утра до 17:00», — говорится в сообщении.