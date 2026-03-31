Достижения.рф

В Одинцовском роддоме 1 апреля проведут день открытых дверей

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

День открытых дверей состоится в Одинцовском роддоме в среду, 1 апреля. Посетители смогут осмотреть палаты и родзалы медучреждения, а также задать вопросы врачам. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Мероприятие начнётся в полдень. Для участия необходимо предварительно записаться.

«Узнать подробности о дне открытых дверей и записаться можно по телефону +7-985-963-14-64 в рабочие дни с 9 утра до 17:00», — говорится в сообщении.
Родильный дом входит в состав Одинцовской областной больницы и находится на территории больничного комплекса. В здании размещаются восемь индивидуальных родзалов, а также дородовое отделение с одно- и двухместными палатами и послеродовое отделение с одноместными, двухместными, трехместными и четырехместными палатами.

Адрес роддома: Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом №3Б.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0