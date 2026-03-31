В НИКИ детства рассказали о правилах ухода за новорожденным после выписки

С 30 марта по 5 апреля в России проходит Неделя здоровья матери и ребенка. Выписка из роддома — важный этап для всей семьи. В Международный день неонатолога, отмечаемый 5 апреля, специалисты НИКИ детства напоминают: профессиональный подход к здоровью малыша необходим не только в стационаре, но и после возвращения домой.





В первые дни жизни родителям следует уделить особое внимание режиму, питанию и гигиене младенца. Оптимальная температура в комнате — около 24 °C, влажность — не менее 50%. Помещение необходимо проветривать несколько раз в день. Одежда ребенка должна быть из натуральных тканей. Купать малыша рекомендуется ежедневно при температуре воды 37 °C, используя мыло или пенку не чаще двух раз в неделю. Обработка пупочной ранки после водных процедур не требуется; пуповинный остаток не следует закрывать подгузником — допускается прикрыть его распашонкой.



Родителям важно отслеживать количество мокрых подгузников: в норме их должно быть не менее десяти в сутки. Большую часть времени новорожденный проводит во сне — для этого необходимо обеспечить тишину и приглушенный свет. Контакт «кожа к коже» способствует укреплению эмоциональной связи с мамой. Гулять с ребенком можно через неделю после выписки при хорошей погоде, начиная с 15 минут и постепенно увеличивая время. В первые трое суток после возвращения домой обязательны визиты патронажной медсестры и педиатра.



Поводом для обращения к врачу служат температура выше 38 °C, вялость или отказ от еды.



«Уход в первые недели закладывает фундамент здоровья. Соблюдение правил гигиены и режима помогает избежать проблем. Главное для родителей — сохранять спокойствие и уверенность, ведь ребенок чувствует состояние мамы. Не бойтесь задавать вопросы врачам, мы всегда на связи для консультаций», — подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.