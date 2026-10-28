В МОНИКИ прооперировали 78-летнюю женщину, у которой не срослось сломанное бедро

28 октября 2026, 17:32

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского помогли пожилой пациентке, у которой не срослась сломанная бедренная кость. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





В приёмное отделение поступила 78-летняя женщина с резкой болью в правой ноге, из-за которой она не могла встать с кровати. Больше года назад пациентка упала с лестницы и сломала бедренную кость. Чтобы зафиксировать перелом, ей установили металлический штифт, но кость так и не срослась.



В МОНИКИ женщине провели повторную операцию.

«Несращение перелома – одно из осложнений, с которыми сталкиваются травматологи-ортопеды. В нашем отделении каждый год проводят от 70 до 120 операций по поводу переломов и их последствий, и большинство связано именно с несращением костей. Мы удалили пациентке прежнюю конструкцию, а затем заново зафиксировали перелом титановыми пластинами и винтами, чтобы обеспечить кости необходимую стабильность», – рассказал руководитель отделения травматологии и ортопедии МОНИКИ Дмитрий Шавырин.