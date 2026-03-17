Переход под ж/д путями у платформы Быково в Раменском откроют в мае

17 марта 2026, 17:43

Строительство подземного пешеходного перехода под путями МЦД-3 у платформы Быково в Раменском планируют завершить в мае текущего года. В настоящее время готовность объекта достигла 92%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Общая протяжённость перехода составляет 140 метров, в том числе тоннеля — около 50 метров.





«Сейчас в павильонах перехода монтируют внутренние инженерные сети, а снаружи прокладывают ливнёвку и проводят благоустройство», — говорится в сообщении.