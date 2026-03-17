В Подмосковье ИИ помог на 70% ускорить борьбу с дорожными ямами

17 марта 2026, 17:15

Фиксация дорожных ям в Московской области и отправка заданий на их ликвидацию происходит через мобильное приложение СКПДИ («Система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры»). И если раньше инспекторы делали это вручную, то теперь на федеральных дорогах информацию о ямах отправляет в систему искусственный интеллект. Благодаря этому время инспектирования сократилось на 70%.





Интенсификацию ямочного ремонта губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с министром транспорта и дорожной инфраструктуры региона Маратом Сибатулиным на совещания с руководителями подмосковных ведомств и округов.





«Весной дороги требуют нашего особого внимания. И, конечно, всё, что касается ямочного ремонта — задача оперативно начать этот процесс и сопровождать в течение всего сезона», — сказал Андрей Воробьёв.

«В прошлом году мы оцифровали ямы на региональных дорогах. Следующим этапом была задача «распрямить» этот процесс: автоматизировать регистрацию и занесение данных в систему. Нам это удалось. Сейчас у нас по региональным дорогам задействованы десять камер. В этом году наша цель расширить эту практику на муниципальные дороги», — рассказал Марат Сибатулин.