В МОНИКИ им. Владимирского заработал новый рентген-аппарат
Новый рентгеновский аппарат начал работать в консультативно-диагностическом центре Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени М.Ф. Владимирского. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
На аппарате будут проводить исследования амбулаторных пациентов.
«В 2025 году в больницах Подмосковья установили 93 новых рентгеновских аппарата. В этом году первый заработал в МОНИКИ. На его приобретение выделили свыше 33 миллионов рублей», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Новый рентген-аппарат может применяться для обследования разных органов, однако преимущественно его планируется использоваться для диагностики урологических и желудочно-кишечных патологий.