Тестирование на ВИЧ в Подмосковье с начала года прошли более 730 тысяч человек

21 апреля 2026, 09:23

Свыше 730 тысяч жителей Московской области сдали анализы на ВИЧ с начала текущего года. Проверка проводится бесплатно и на условиях анонимности. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Узнать свой ВИЧ-статус можно в региональном Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, в кабинетах тестирования в поликлиниках или на выездных акциях.





«С начала 2026 года исследование на ВИЧ-инфекцию прошли более 730,7 тыс. человек. Это на 1 100 больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.