В Подмосковье мужчина устроил на улице избиение оппонента в ходе конфликта
Полицейские в Балашихе задержали мужчину, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
В дежурную часть отдела полиции по микрорайону Железнодорожный из медучреждения поступило сообщение о госпитализации гражданина 1966 года рождения.
По предварительной информации, возле одного из домов на проспекте Героев между мужчинами произошёл конфликт, после чего один из них нанёс оппоненту серьёзные телесные повреждения. Вскоре полицейские задержали подозреваемого — жителя Реутова 1991 года рождения.
В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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