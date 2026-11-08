В Подмосковье мужчина устроил на улице избиение оппонента в ходе конфликта

08 ноября 2026, 17:09

В Балашихе мужчину задержали по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью

Фото: Istock/blinow61

Полицейские в Балашихе задержали мужчину, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.