Перильные ограждения за неделю отремонтировали в шести округах Подмосковья
Специалисты Мосавтодора за неделю восстановили секции перильных ограждений на региональных дорогах в шести округах Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Ремонт проводили в рамках работ по летнему содержанию.
Восстановительные работы прошли на улице Карла Маркса в Егорьевске, на участке Каширского шоссе в деревне Рождественское городского округа Домодедово.
Ремонт также сделали на дороге в деревне Федюково городского округа Подольск, на Красногвардейском бульваре в окружном центре, в посёлке городского типа Измайлово Ленинского городского округа.
Помимо этого, восстановление провели в Красногорске на Ново-Никольской улице и возле остановки «Жилой комплекс Спутник», а в Дмитровском округе – на Восточной объездной дороге в окружном центре и на Заречной улице в селе Рогачёво.
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