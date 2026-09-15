Перильные ограждения за неделю отремонтировали в шести округах Подмосковья

15 сентября 2026, 21:10

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Специалисты Мосавтодора за неделю восстановили секции перильных ограждений на региональных дорогах в шести округах Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.