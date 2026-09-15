Щёлковский водоканал устроил экскурсию на ВЗУ для школьников
С началом учебного года водоканалы Подмосковья возобновили экскурсии для школьников на объекты ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Программа позволяет учащимся увидеть своими глазами, как устроена система водоснабжения и водоотведения, а также узнать о профессиях отрасли.
Для ознакомления с работой системы водоснабжения ученики седьмого класса средней школы №2 побывали на водозаборном узле №4 во Фрязине. Ребята побывали на обзорной экскурсии, в ходе которой они узнали много нового о сложной системе водоснабжения города. Экскурсию провёл начальник аварийно-диспетчерской службы подробно рассказав о функционировании современной системы водоснабжения.
Учащимся продемонстрировали ключевые этапы водоподготовки. Им рассказали о круговороте воды в природе, порядке её забора из подземных источников, о работе станции очистки. Школьники увидели резервуары для подъёма воды из подземных источников. Объём запаса воды на станции превышает 6000 кубометров.
«Наши водоканалы всегда с радостью принимают школьников и студентов. У нас есть что показать и чем поделиться. Это большой парк коммунальной техники, новое оборудование, технологичные решения очистки воды, цифровые диспетчерские службы», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Экскурсия для учащихся стала как познавательной, так и профориентационной. Подростки познакомились с современными инженерными специальностями в сфере водоснабжения, а также узнали о значимости работы сотрудников водоканала.
Ранее сообщалось, что работники Мособлводоканала за три летних месяца заменили 203 задвижки на трубопроводах, питающих водозаборные узлы, многоквартирные дома и котельные.