Подмосковье примет чемпионат России по стрельбе из ружья
Чемпионат России по практической стрельбе из ружья будет проходить в Московской области с 17 по 20 сентября. Местом проведения турнира станет Центральное стрельбище Федерации практической стрельбы России, расположенное в деревне Большая Городня округа Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба ФПСР.
За медали будут сражаться лучшие стрелки из разных российских регионов. Особенностью чемпионата станет вручение дипломов спортсменам, занявшим места с первое по десятое.
«Пьедестал всегда остаётся главной целью. Но за первыми тремя местами часто идёт очень плотная борьба спортсменов высочайшего уровня. Нам важно, чтобы человек, который вошёл в десятку лучших в стране, почувствовал, что этот результат замечен», — объяснил инновацию старший тренер по ружью Алексей Войно.В программу чемпионата войдут личные, командные и дуэльные соревнования в четырех классах: стандартном, модифицированном, помповом и открытом.