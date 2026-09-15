Подмосковье примет чемпионат России по стрельбе из ружья

15 сентября 2026, 18:32

оригинал Фото: istockphoto.com/IndiaUniform

Чемпионат России по практической стрельбе из ружья будет проходить в Московской области с 17 по 20 сентября. Местом проведения турнира станет Центральное стрельбище Федерации практической стрельбы России, расположенное в деревне Большая Городня округа Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба ФПСР.





За медали будут сражаться лучшие стрелки из разных российских регионов. Особенностью чемпионата станет вручение дипломов спортсменам, занявшим места с первое по десятое.





«Пьедестал всегда остаётся главной целью. Но за первыми тремя местами часто идёт очень плотная борьба спортсменов высочайшего уровня. Нам важно, чтобы человек, который вошёл в десятку лучших в стране, почувствовал, что этот результат замечен», — объяснил инновацию старший тренер по ружью Алексей Войно.