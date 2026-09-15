Под Воскресенском росгвардейцы задержали приезжего, тащившего женщину в лес

15 сентября 2026, 18:48

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны пресекли насильственные действия в отношении 43-летней местной жительницы. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





К находившемуся на маршруте патрулирования экипажу Росгвардии обратился житель Белоозёрского. Он сообщил, что в районе улицы Молодёжной неизвестный, угрожая оружием, силой уводит женщину в лес.

«Стражи порядка немедленно проследовали по указанным ориентирам. В ходе грамотно организованного патрулирования росгвардейцы заметили злоумышленника, который совершал насильственные действия в отношении женщины. При виде правоохранителей он попытался скрыться, но был оперативно задержан. Им оказался 35-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. При себе у него был пневматический пистолет», – уточнили в пресс-службе.