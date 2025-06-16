Перинатальные центры Подмосковья получили четыре реанимобиля для младенцев

16 июня 2025, 11:39

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Четыре новых реанимобиля для спасения недоношенных младенцев поступили в подмосковные перинатальные центры — Коломенский, Московский областной, Видновский, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД). Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.







«В текущем году мы поставили в наши перинатальные центры четыре современных реанимобиля. Это полноценные отделения для новорожденных, где можно оказать высокотехнологичную медицинскую помощь вне стационаров», — сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.