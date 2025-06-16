В Московской области с начала года заготовила 34 тонны крови и её компонентов
Сотрудники Московского областного центра крови с начала года заготовили в Подмосковье 34 тонны крови и её компонентов. Такие данные привёл зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Доноры – неравнодушные люди, а их активная позиция помогает спасать жизни. Благодаря им в Подмосковье за пять месяцев текущего года удалось заготовить 34,6 тонны крови. Это на 1,3 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года», – уточнил Забелин.Как напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, донорская кровь и её компоненты необходимы для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, онкологических больных, рождённых раньше срока детей. Сдать кровь можно в учреждениях службы крови и во время выездных донорских акций.
Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00 по адресу: Москва, ул. Металлургов, 37А.
Полный список учреждений Службы крови Московской области можно найти на сайте.
Телефон координационного центра донорства крови: 8 (495) 305-77-00.