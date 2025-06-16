В Московской области с начала года заготовила 34 тонны крови и её компонентов

16 июня 2025, 10:45

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сотрудники Московского областного центра крови с начала года заготовили в Подмосковье 34 тонны крови и её компонентов. Такие данные привёл зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.







«Доноры – неравнодушные люди, а их активная позиция помогает спасать жизни. Благодаря им в Подмосковье за пять месяцев текущего года удалось заготовить 34,6 тонны крови. Это на 1,3 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года», – уточнил Забелин.