В Подмосковье упростили подачу заявки на служебное жильё

16 июня 2025, 11:25

оригинал Фото: istockphoto.com/Dilok Kiatlertnapha

Подать заявку на получение служебного жилья в Московской области теперь можно в онлайн-режиме: через подмосковный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.







«Теперь для подачи заявления на служебное жильё не нужно посещать администрацию муниципалитета. Достаточно заполнить онлайн-форму и отправить заявку через региональный портал госуслуг. При положительном решении уведомление о предоставлении жилого помещения поступит в личный кабинет заявителя», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.