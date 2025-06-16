В Подмосковье упростили подачу заявки на служебное жильё
Подать заявку на получение служебного жилья в Московской области теперь можно в онлайн-режиме: через подмосковный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Теперь для подачи заявления на служебное жильё не нужно посещать администрацию муниципалитета. Достаточно заполнить онлайн-форму и отправить заявку через региональный портал госуслуг. При положительном решении уведомление о предоставлении жилого помещения поступит в личный кабинет заявителя», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.Право на служебные квартиры и комнаты имеют люди, работающие в органах власти, государственных и муниципальных учреждениях Московской области, у которых нет в регионе своего жилья. Услуга «Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда» размещена в разделе «Дом и ЖКХ», подразделе «Операции с недвижимостью».