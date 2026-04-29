В Коломне поставили на кадастр новостройку на 165 квартир

29 апреля 2026, 09:34

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Дом на 165 квартир, построенный в составе жилого комплекса «Новоокский» в Коломне, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщается в пресс-службе Минжилполитики Московской области.





Теперь собственники могут оформить права на свою недвижимость, зарегистрироваться там, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детсады.



