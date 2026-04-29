В Коломне поставили на кадастр новостройку на 165 квартир
Дом на 165 квартир, построенный в составе жилого комплекса «Новоокский» в Коломне, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщается в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
Теперь собственники могут оформить права на свою недвижимость, зарегистрироваться там, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детсады.
Общая площадь здания составляет более девяти тысяч квадратных метров. Квартиры там представлены в разных планировках — от одно- до трёхкомнатных. Подъезд сделан по принципу безбарьерной среды для удобства маломобильных жильцов и людей с колясками. На прилегающей территории есть парковка, а также детские и спортивные площадки.«Адрес новостройки: Коломна, улица Карла Маркса, дом №51. Кадастровый номер: 50:57:0090413:588», — говорится в сообщении.