В Истре пройдет концерт Пасхального фестиваля
7 мая музей «Новый Иерусалим» в муниципальном округе Истра примет концерт XXV Московского Пасхального фестиваля. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
На сцену выйдет хор имени Анатолия Цебекова из Элисты, Республика Калмыкия. Коллектив существует более 35 лет и имеет ряд престижных наград, включая Гран-при фестиваля «Рождественская Прага» и победы на всероссийских хоровых конкурсах.
Также участники хора вошли в Книгу рекордов Гиннесса благодаря участию во всероссийской акции «День гимна».
Музыканты представят фрагменты героического эпоса «Джангар» — сцены из концерта-спектакля «Страна Бумба» и оперы-мюзикла «Калмычка». В программу также включили народные произведения: величальные и лирические песни, старинные мелодии и буддийские мантры.
Артисты исполнят композиции с использованием национальных инструментов — ятхи, йочина, морн-хура и домбры. Дополнит звучание применение различных вокальных техник, включая художественный свист.
Концерт начнется в 17:00. Возрастное ограничение — 6+. Для посещения требуется предварительная регистрация и получение бесплатного билета. Подробности доступны на официальном сайте музея «Новый Иерусалим».
