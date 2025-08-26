Умный друг в телефоне: электронного помощника подмосковных школьников Соню запустят 1 октября
В Московской области для учеников начальных классов разработали электронного помощника Соню. Искусственный интеллект будет помогать ученикам, отвечая на их познавательные и учебные вопросы простым и понятным языком.
Соня станет доступна учащимся с 1 октября, сообщила «Радио 1» учитель начальных классов школы №17 городского округа Красногорск Наталья Портных. Она рассказала, как помощник работает и в чём помогает.
«Представьте, что ребёнок спрашивает у вас что-нибудь про школу, про уроки, а вы на работе или заняты какими-то своими делами и в данный момент ответить не сможете. Вот тут и приходит на помощь наша замечательная Соня – умный друг прямо в телефоне. Причем её специально придумали для начальной школы, для малышей, которые только-только вступили на порог обучения», – подчеркнула педагог.Как пояснила Портных, Соня помогает быстро разобраться, если что-то по учёбе неясно. У неё можно спрашивать всё, а она отвечает просто и без заумных слов. И родителям чуть спокойнее, так как ребёнок всегда может получить подсказку.
«Я многодетная мама, у меня пять детей. Один ребёнок в этом году идёт в первый класс, и он часто задавал говорил: «С чем я могу столкнуться? Мне страшно, я боюсь». А ведь мамы рядом не будет. И Соня спокойно, дружеским, взрослым языком объяснила, что в школе здорово, там интересно, бояться нечего. Очень удобно для мам – ведь не всегда успеешь всё объяснить, а Соня такой помощник, который всегда тебя подстрахует. Кто-то стесняется спросить у взрослого, а вот Соне, мне кажется, дети будут доверять больше», – считает собеседница «Радио 1».Вместе с тем Наталья Портных отметила, что не всегда Соня отвечает на вопросы по учёбе правильно. Поэтому ребёнок в такой ситуации должен стать экспертом, проверить ответ.
«Например, мы задавали вопрос: если наша планета перестанет вертеться вокруг своей оси, наступят ли день и ночь? К сожалению, Соня нам на этот вопрос не ответила, а ребята уже сами догадались», – поделилась учитель.Как подчеркнула Портных, Соня очень безопасна, так как рассчитана именно на начальную школу, на возраст детей от 6 до 9 лет. Поэтому никакие не предназначенные для детей ссылки выскакивать не будут.