Умный друг в телефоне: электронного помощника подмосковных школьников Соню запустят 1 октября

26 августа 2025, 17:46

Электронный помощник для подмосковных школьников Соня заработает в октябре

оригинал Фото: Istock / dolgachov

В Московской области для учеников начальных классов разработали электронного помощника Соню. Искусственный интеллект будет помогать ученикам, отвечая на их познавательные и учебные вопросы простым и понятным языком.





Соня станет доступна учащимся с 1 октября, сообщила «Радио 1» учитель начальных классов школы №17 городского округа Красногорск Наталья Портных. Она рассказала, как помощник работает и в чём помогает.

«Представьте, что ребёнок спрашивает у вас что-нибудь про школу, про уроки, а вы на работе или заняты какими-то своими делами и в данный момент ответить не сможете. Вот тут и приходит на помощь наша замечательная Соня – умный друг прямо в телефоне. Причем её специально придумали для начальной школы, для малышей, которые только-только вступили на порог обучения», – подчеркнула педагог.

«Я многодетная мама, у меня пять детей. Один ребёнок в этом году идёт в первый класс, и он часто задавал говорил: «С чем я могу столкнуться? Мне страшно, я боюсь». А ведь мамы рядом не будет. И Соня спокойно, дружеским, взрослым языком объяснила, что в школе здорово, там интересно, бояться нечего. Очень удобно для мам – ведь не всегда успеешь всё объяснить, а Соня такой помощник, который всегда тебя подстрахует. Кто-то стесняется спросить у взрослого, а вот Соне, мне кажется, дети будут доверять больше», – считает собеседница «Радио 1».

«Например, мы задавали вопрос: если наша планета перестанет вертеться вокруг своей оси, наступят ли день и ночь? К сожалению, Соня нам на этот вопрос не ответила, а ребята уже сами догадались», – поделилась учитель.