В Подмосковье определились полуфиналисты Кубка Александра Овечкина

06 августа 2026, 19:38

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Подмосковье завершились четвертьфинальные матчи VIII Кубка Александра Овечкина среди детско-юношеских хоккейных академий. Стали известны все участники полуфинала турнира, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Матчи проходили на льду «Красногорск Арены» имени В.В. Петрова и «Арены Мытищи» имени В. Шалимова. В первом четвертьфинале московский «Спартак» разгромил ЦСКА со счётом 5:0. Еще одну путёвку в полуфинал заработала «Академия Михайлова» из Тулы, победившая петербургскую «Армию СКА» – 3:1.



Ярославский «Локомотив» в напряжённой борьбе оказался сильнее челябинского «Трактора» – 3:2. Последним полуфиналистом стал казанский «Ак Барс», обыгравший «Красную машину Юниор» из Красногорска со счётом 3:2.



Фото: пресс-служба Минспорта МО

В полуфиналах встретятся «Спартак» и «Академия Михайлова», а также ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс». Все результаты плей-офф Кубка Овечкина, а также расписание матча доступны на сайте соревнований.

«В заключительный день ОвиCUP 8 августа на арене «Мытищи» состоится гала-матч с участием легендарных хоккеистов и звёзд мирового спорта. Команда Александра Овечкина сыграет против коллектива Ильи Ковальчука. После матча состоится финальная игра детско-юношеского турнира, где определится обладатель кубка», – напомнили в министерстве.