Во Всероссийском конкурсе малых городов шесть представляют Подмосковье

06 августа 2026, 19:54

оригинал Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Московская область в 11-й раз участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Итоги подведут 10 августа в Москве, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.





В конкурсе принимают участие шесть подмосковных городов. От Наро-Фоминска представлена территория Яблоневого сада и набережной реки Нары, конкурсный проект от Щёлкова – «Набережная Юности». От Электростали на конкурс выставили участок улицы Советской с прилегающими территориями. Сергиев Посад предлагает территорию Блинной горы и горы Волкуша, Истра – общественную территорию «Деловой и коммерческий центр города в районе улиц Ленина и Адасько». А Видное предлагает проект улицы Заводской с прилегающими территориями.

«Ежегодно наш регион занимает лидирующую позицию по количеству побед и принимает активное участие в президентском конкурсе. С 2018 года из 52 наших проектов, ставших победителями, 44 уже реализованы. При разработке концепций для малых городов мы учитываем их историческое наследие. Эти города идеально подходят для пеших прогулок, и мы уделяем особое внимание состоянию центральных площадей и улиц. В этом году мы подготовили шесть проектов», – заявил зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.