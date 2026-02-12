В МФТИ в четыре раза продлили работу аккумуляторов с кремниевым анодом
Учёные Института электродвижения МФТИ нашли способ в несколько раз продлить работу высокоёмких литий-ионных аккумуляторов с кремниевым анодом. Вместо сплошной металлической подложки они предложили использовать медную фольгу с отверстиями. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Исследование опубликовал Journal of Composites Science. Работа позволит значительно удешевить и масштабировать производство компактных и энергоёмких батарей.
Литий-ионные аккумуляторы обеспечивают работу электромобилей, дронов, портативной электроники. Их ёмкость уже достигает теоретического предела, а потребность в энергии растёт.
«Выйти за этот предел можно, если заменить традиционный графитовый анод на кремниевый. Его теоретическая ёмкость в 10 раз выше, он быстро заряжается, работает при низких температурах, позволяет создавать тонкие и компактные устройства. Но его применение ограничено из-за быстрой деградации в процессе зарядки и разрядки», – пояснили в министерстве.В МФТИ поменяли не состав анода, а конструкцию его токосъёмной подложки. Вместо сплошного металла использовали перфорированную медную фольгу с отверстиями диаметром 250 и 500 микрометров.
Замена сплошной медной фольги на фольгу с отверстиями позволила сохранить ёмкость анода с 60 до 90% после 100 циклов заряд-разряд.