В МФТИ создали экспресс-тест для диагностики инфаркта за шесть минут
Учёные Московского физико-технического института в Долгопрудном и Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН разработали экспресс-тест для быстрого выявления инфаркта миокарда. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Biosensors and Bioelectronics, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Тест позволяет диагностировать повреждение сердца по одной капле крови всего за несколько минут.
«Скорость диагностики при инфаркте имеет ключевое значение для оказания помощи пациенту. Существующие лабораторные анализы занимают 30-60 минут. Новая разработка может выявлять ранние биомаркеры, которые появляются в крови в первый час после приступа. Время самого анализа занимает шесть минут. Чувствительность нового экспресс-теста в 45 раз превышает показатели имеющихся аналогов», – рассказали в пресс-службе.Технология основана на применении магнитных наноцепочек, которые ускоряют взаимодействие с белками-маркерами и повышают точность анализа. Результат считывает портативное устройство. Для анализа используется стандартная тест-полоска, для которой достаточно одной капли крови.
Со временем технологию можно адаптировать для диагностики других заболеваний. Перед внедрением в практику разработке предстоят дополнительные испытания и регистрация.