В МФТИ создали экспресс-тест для диагностики инфаркта за шесть минут

30 апреля 2026, 18:51

Учёные Московского физико-технического института в Долгопрудном и Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН разработали экспресс-тест для быстрого выявления инфаркта миокарда. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Biosensors and Bioelectronics, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Тест позволяет диагностировать повреждение сердца по одной капле крови всего за несколько минут.

«Скорость диагностики при инфаркте имеет ключевое значение для оказания помощи пациенту. Существующие лабораторные анализы занимают 30-60 минут. Новая разработка может выявлять ранние биомаркеры, которые появляются в крови в первый час после приступа. Время самого анализа занимает шесть минут. Чувствительность нового экспресс-теста в 45 раз превышает показатели имеющихся аналогов», – рассказали в пресс-службе.