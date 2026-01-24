Студенты Физтех-лицея МФТИ представили Владимиру Путину собранный ими дрон
Старшеклассники Физтех-лицея Московского физико-технического института (МФТИ) представили президенту России Владимиру Путину собранный ими дрон. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Сафаров Давид, Дятлов Андрей, Назаров Евгений и Чернышёв Артём уже участвовали с этим проектом в международных соревнованиях FIRA Air в Иране в прошлом году и сейчас готовят новый беспилотник для участия в следующем сезоне. Задача дрона — автономно пройти через ряд ворот и препятствий по заранее заданной траектории, которая меняется при каждой попытке.
«Горжусь тем, какие талантливые ребята учатся в нашем Подмосковье, и от всей души желаю победы на предстоящих соревнованиях!» — написал Воробьёв.23 января, в преддверии Дня студента, Владимир Путин посетил МФТИ, чтобы поздравить учащихся с наступающим праздником. В этом году университет в Долгопрудном отметил 75 лет со дня основания.