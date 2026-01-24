Студенты Физтех-лицея МФТИ представили Владимиру Путину собранный ими дрон

24 января 2026, 10:17

оригинал Фото: Telegram @vorobiev_live

Старшеклассники Физтех-лицея Московского физико-технического института (МФТИ) представили президенту России Владимиру Путину собранный ими дрон. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.





Сафаров Давид, Дятлов Андрей, Назаров Евгений и Чернышёв Артём уже участвовали с этим проектом в международных соревнованиях FIRA Air в Иране в прошлом году и сейчас готовят новый беспилотник для участия в следующем сезоне. Задача дрона — автономно пройти через ряд ворот и препятствий по заранее заданной траектории, которая меняется при каждой попытке.





«Горжусь тем, какие талантливые ребята учатся в нашем Подмосковье, и от всей души желаю победы на предстоящих соревнованиях!» — написал Воробьёв.