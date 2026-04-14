Жителям Подмосковья рассказали, как установить домофон в многоквартирном доме

14 апреля 2026, 15:55

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Своевременное обслуживание и исправную работу домофона в многоквартирном доме обязана обеспечивать управляющая организация. Это можно делать самостоятельно или через специализированную компанию по договору, напомнили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.





Там также рассказали, как собственники могут принять решение об установке и обслуживании домофонной системы.

«Первый вариант – включить домофон в состав общего имущества. Тогда управляющая организация берёт на себя обязанность по его работе. Плата за обслуживание выставляется всем собственникам дома. Второй вариант – заключить прямые договоры между домофонной компанией и каждым собственником отдельно. Однако для этого потребуется согласие всех без исключения жильцов», – рассказали в Минчистоты.