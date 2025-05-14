Подмосковные юниоры заняли два пьедестала почёта на турнире по настольному теннису

Фото: istockphoto.com/saintho
Представители Московской области заняли все места на пьедесталах почёта на всероссийских соревнованиях по настольному теннису в категории до 16 лет и выиграли семь медалей в других категориях, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотые медали в категориях «юниоры» и «юниорки» завоевали Марьяна Кузнецова и Дениз Якын. На вторые места пьедесталов почёта поднялись Алина Савостикова и Леон Власов, а бронзовые медали выиграли Софья Афанасьева и Тимофей Уляшев», — говорится в сообщении.В возрастной группе до 20 лет золото взял одиночник Карен Чопурян, а среди женщин в этой категории бронзовую награду завоевала Анастасия Россихина.
Кроме того, в мужских парах Карен Чопурян, выступавший вместе со спортсменом из Оренбурга, занял второе место, а подмосковный тандем Тимофея Уляшева и Дениза Якына стал третьим. Бронзу также завоевал женский дуэт Алины Савостиковой и Анастасии Россихиной.
Читайте также:
Эксперт высказался о челябинском «Тракторе»
Мастер-класс чемпиона мира по боксу Кармазина собрал в Раменском 200 спортсменов
Каборе ответил, что нужно «Краснодару» для победы в РПЛ
Лев Каштанов