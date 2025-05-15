Подмосковные гольфисты взяли четыре медали всероссийского турнира юниоров

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Гольфисты из Московской области завоевали две золотые и две серебряные медали Всероссийских соревнований «Форест Хиллс» среди юниоров от 10 до 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«По итогам трёх дней турнира лучший результат показала гольфистка из Московской области Алиса Молоканова – 208 ударов (-8). Она победила в группе «Юниорки 17-18 лет». Второе место в той же категории заняла другая представительница Подмосковья Мария Маилян. У юниоров победу праздновал подмосковный спортсмен Марк Пучков», – рассказали в министерстве.В группе «Девушки 15-16 лет» судьба чемпионского титула решалась в переигровке между москвичкой Дарьей Булычёвой и Александрой Сивовой из Подмосковья. По итогам противостояния Сивова расположилась на второй ступени пьедестала.
Турнир проходил в Дмитровском муниципальном округе на территории гольф-клуба «Форест Хиллс». В нём участвовали 120 юниоров из 10 регионов России.
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Лора Луганская