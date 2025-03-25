Первенство России соберёт в Чехове более 400 синхронистов

Фото: iStock / petesaloutos
В городском округе Чехов с 25 по 28 марта будет проходить первенство России по синхронному плаванию среди спортсменов до 13 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Во дворце спорта «Олимпийский» им. Владимира Максимова» соберутся более 400 синхронистов из 42 команд, представляющих 24 российских региона. Они разыграют медали в шести дисциплинах – фигуры, соло, дуэт, дуэт-смешанный, группа и комби. Московскую область представят 49 спортсменов из Чехова, Электростали, Рузы и Реутова», – рассказали в ведомстве.Торжественная церемония открытия соревнований начнётся 27 марта в 16:15.
Читайте также:
Спортсменки из Подмосковья завоевали золото и бронзу на Кубке России по маунтинбайку
Подмосковные юниоры выиграли четыре золота первенства России по шорт-треку
Звёзды футбола сыграли на открытии нового манежа в Балашихе
Лора Луганская