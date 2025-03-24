Спортсменки из Подмосковья завоевали золото и бронзу на Кубке России по маунтинбайку

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Спортсменки из Подмосковья выиграли золотую и бронзовую медали на первом этапе Кубка России и Всероссийских соревнованиях по велоспорту-маунтинбайку, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В финальных заездах I этапа Кубка России среди женщин в дисциплине «короткий круг» победу одержала Александра Ушакова из Краснознаменска, заняв первое место. Серебро и бронза достались велогонщицам из Чувашии.
В соревнованиях среди девушек 13–14 лет в дисциплине «кросс-кантри, короткий круг» бронзовую медаль завоевала Софья Пантеева из Сергиева Посада. Лидерами стали спортсменки из Ставропольского края и Калининградской области. В заездах приняли участие 16 человек.
Стоит отметить, что неделей ранее Софья Пантеева выиграла серебряную медаль на этапе Всероссийских соревнований в дисциплине «гонка с выбыванием». В этой же категории среди юношей 13–14 лет третье место занял Николай Крылов из городского округа Одинцово.
I этап Кубка России и Всероссийские соревнования по велоспорту-маунтинбайку среди спортсменов 13–16 лет прошли в поселке Архипо-Осиповка (Краснодарский край). Турнир организован в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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В соревнованиях среди девушек 13–14 лет в дисциплине «кросс-кантри, короткий круг» бронзовую медаль завоевала Софья Пантеева из Сергиева Посада. Лидерами стали спортсменки из Ставропольского края и Калининградской области. В заездах приняли участие 16 человек.
Стоит отметить, что неделей ранее Софья Пантеева выиграла серебряную медаль на этапе Всероссийских соревнований в дисциплине «гонка с выбыванием». В этой же категории среди юношей 13–14 лет третье место занял Николай Крылов из городского округа Одинцово.
I этап Кубка России и Всероссийские соревнования по велоспорту-маунтинбайку среди спортсменов 13–16 лет прошли в поселке Архипо-Осиповка (Краснодарский край). Турнир организован в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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Дайана Хусинова