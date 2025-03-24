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Спортсменки из Подмосковья завоевали золото и бронзу на Кубке России по маунтинбайку

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

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Спортсменки из Подмосковья выиграли золотую и бронзовую медали на первом этапе Кубка России и Всероссийских соревнованиях по велоспорту-маунтинбайку, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В финальных заездах I этапа Кубка России среди женщин в дисциплине «короткий круг» победу одержала Александра Ушакова из Краснознаменска, заняв первое место. Серебро и бронза достались велогонщицам из Чувашии.

В соревнованиях среди девушек 13–14 лет в дисциплине «кросс-кантри, короткий круг» бронзовую медаль завоевала Софья Пантеева из Сергиева Посада. Лидерами стали спортсменки из Ставропольского края и Калининградской области. В заездах приняли участие 16 человек.

Стоит отметить, что неделей ранее Софья Пантеева выиграла серебряную медаль на этапе Всероссийских соревнований в дисциплине «гонка с выбыванием». В этой же категории среди юношей 13–14 лет третье место занял Николай Крылов из городского округа Одинцово.

I этап Кубка России и Всероссийские соревнования по велоспорту-маунтинбайку среди спортсменов 13–16 лет прошли в поселке Архипо-Осиповка (Краснодарский край). Турнир организован в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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Московский областной конкурс хоров мальчиков собрал в Дубне 1 тыс. участников
24 марта 2025, 17:47

Около тысячи участников из более чем 30 коллективов продемонстрировали вокальное мастерство на Х Московском областном открытом конкурсе хоров мальчиков. Он прошёл в Дубне и был посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
У каждого коллектива обязательным в программе было произведение на тему войны.
«Это патриотическое воспитание, продолжение, память. Все выбрали разные произведения. Наш хор, например, исполнил песню «Поклонимся великим тем годам», – рассказала директор хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна» Ольга Миронова.
В программе также прозвучали произведения русских классиков, духовные песнопения и фольклор. Участниками конкурса стали не только коллективы столичного региона, но и гости из Смоленска, Рязани, Иванова и Великого Новгорода. Конкурс проводится в десятый раз. Постоянные члены жюри отметили рост его уровня.
«Более 10 лет назад этот конкурс учредили администрация города и Министерство культуры Московской области. Это было правильное решение: благодаря высокому уровню организации конкурс привлекает лучшие хоры мальчиков со всей страны. В эти дни Дубна подтверждает звание хоровой столицы не только Подмосковья, но и всей России», – сказал глава городского округа Максим Тихомиров.
Гран-при конкурса жюри присудило концертному хору хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна».


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#максим тихомиров
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Школьники из Дубны пообщались с космонавтами с МКС
24 марта 2025, 17:41

Два ученика из Дубны стали победителями Всероссийской олимпиады школьников по астрономии — десятиклассник Дмитрий Гомзин и девятиклассник Владимир Дубинин. Оба учатся в Московском областном физико-математическом лицее имени академика В. Г. Кадышевского, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В течение недели «Физтех-лицей» принимал участников олимпиады из 48 регионов России. Сегодня в Технопарке состоялась торжественная церемония закрытия.

«Поздравляю ребят и их педагогов с этой значимой победой и желаю продолжать это невероятное путешествие в мир науки. Уверен, у вас всё получится!», — сказал школьников глава Дубны Максим Тихомиров.

Одним из самых ярких событий для финалистов стала поездка в Центр управления полётами, где они получили возможность пообщаться с космонавтами с МКС. Ребята вышли с ними на прямую связь и задали вопросы.

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В Шатуре провели тактические учения по тушению природных пожаров
24 марта 2025, 17:32

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

У деревни Дмитровка прошли специальные пожарно-тактические учения, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа. Согласно легенде, сотрудник лесной охраны обнаружил три очага возгорания. Сухую траву поджёг злоумышленник.
В тушении учебного ландшафтного пожара приняли участие 15 единиц спецтехники. Был задействован личный состав пожарных подразделений, лесной охраны, добровольных дружин и силовых структур. Как было заявлено по результатам учений, к ликвидации пожаров в округе готовы.
«В этом году ситуация осложняется тёплой зимой. Воды в водоёмах сейчас – минимальное количество. Поэтому надо быть бдительными, проводить патрулирование и выявлять очаги возгорания», – сказал начальник Шатурского пожарно-спасательного гарнизона Сергей Аржанов.
Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

В этом году с наступлением устойчивой тёплой погоды пожароопасный сезон в лесах Московской области объявлен раньше обычного – с 20 марта. Продлится он до 15 ноября.

В администрации напомнили, что в случае обнаружения возгорания нужно немедленно сообщить об этом по единому номеру «112».

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#шатура
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#лесные пожары
#учения
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#подмосковье
#московская область
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В Раменском парке пройдут спортивные и творческие мероприятия для детей и взрослых
24 марта 2025, 17:32

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

В субботу, 29 марта, в Раменском парке пройдёт ряд мероприятий для любителей спорта и творчества, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
День начнется с традиционного забега «5 Вёрст» (6 ). Это еженедельное спортивное мероприятие, принять участие в котором можно после единовременной регистрации на сайте 5verst.ru и принести на старт полученный QR-код, с помощью которого можно отслеживать результаты и принимать участие в других забегах проекта без дополнительной регистрации.

В 13:15 на детской велотрассе пройдут подвижные игры для детей, а в 14:00 откроется творческая мастерская «Подснежники» (6 ). Позже, в 15:00, маленьких гостей парка ждёт интерактивная программа.

В 16:00 на площадке «Лира» начнутся ретро-танцы (18 ), где посетители смогут насладиться атмосферой прошлых десятилетий.

В воскресенье, 30 марта, программа продолжится спортивными и творческими активностями. В 12:00 на детской велотрассе состоится спортивная игровая программа, а в 12:45 в творческой мастерской пройдет мастер-класс «Мастерим своими руками».

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#парки
#раменский городской округ
#подмосковье
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Шатурских выпускников напутствовали перед предстоящими экзаменами
24 марта 2025, 17:27

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Шатурские выпускники приняли участие во Всероссийской акции «100 баллов для Победы!». Она состоялась в лицее Шатуры и была посвящена Году защитника Отечества, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Настроить ребят на успех перед экзаменами собрались педагоги и директора школ, представители администрации округа, общественных организаций, участники СВО. Зал чествовал 80 учеников школ, ставших победителями и призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. На сцену вышли также 46 выпускников, претендующих на золотые и серебряные медали.
«Вы вступаете в важный, сложный и ответственный период. Вдохновляйтесь историями защитников Отечества, которые, несмотря на все трудности, добиваются поставленных целей. Не бойтесь ставить перед собой амбициозные планы и смело двигайтесь к их осуществлению», – обратилась к выпускникам замглавы администрации муниципалитета Наталья Фёдорова.
Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Слова напутствия прозвучали от руководителя шатурского отделения Ассоциации ветеранов СВО Василия Карпова, председателя совета ветеранов Сергея Фролова, председателя «Боевого братства» Олега Языкова. Они пожелали ребятам удачи и напомнили, что будущее страны зависит не только от побед на фронтах, но и от успехов школьников.

Директора школ вручили ребятам талисманы победы. Затем школьные коллективы показали творческие номера, посвящённые защитникам Отечества.

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#шатура
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#школьники
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