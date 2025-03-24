Звёзды футбола сыграли на открытии нового манежа в Балашихе

Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха
На стадионе «Орион» в балашихинском микрорайоне Железнодорожный начал работу крытый футбольный манеж «Технопул». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
На торжественной церемонии открытия нового спортивного объекта присутствовали звёзды российского футбола – Дмитрий Аленичев, Александр Филимонов, Эдуард Яхимович и Виктор Шмаров.
Строительство началось в августе прошлого года. Крытая площадка была возведена за счёт инвестора – компании «Технопул-Р». Игровое поле с искусственной травой и подогревом соответствует самым высоким футбольным стандартам, рассказал гендиректор предприятия Ринат Ягудин.
Капремонт стадиона завершился в 2024 году. Полностью реконструирован универсальный спортивный комплекс. Более 800 детей уже занимаются в спортшколе стадиона 11 видами спорта.
Строительства спорткомплекса «Орион-Технопул» началось ещё в 2023-м. В феврале прошлого года там открыли новую ледовую арену. Это первый крытый лёд в микрорайоне Железнодорожный. Арена является домашней площадкой команды по следж-хоккею «Гвардия».
Читайте также:
Самбист из Лыткарина Максим Матвеев стал призёром первенства России
Матвей Софиян из Луховиц выиграл первенство России по киокусинкай
Подмосковные юниоры выиграли четыре золота первенства России по шорт-треку
Строительство началось в августе прошлого года. Крытая площадка была возведена за счёт инвестора – компании «Технопул-Р». Игровое поле с искусственной травой и подогревом соответствует самым высоким футбольным стандартам, рассказал гендиректор предприятия Ринат Ягудин.
«На старой площадке был высокий износ покрытия, провал грунтов. Мы построили здесь крытый манеж. Цель – продолжить вектор развития детского спорта в Балашихе. Теперь заниматься футболом на стадионе «Орион» можно круглый год и в любую погоду. Здесь удобно будет проводить детские турниры», – отметил Ягудин.Новую футбольную арену открыл матч легенд российского футбола с любительской командой балашихинского предприятия «Технопул-Р». Звёзды появились на поле под руководством капитана команды Аленичева. Символический поединок состоял из двух таймов по 12 минут и завершился ничьей – 4:4.
«Очень доволен, что меня пригласили на открытие этого прекрасного спортивного комплекса. Благодарю всех, кто приложил руку к его созданию, участвовал в строительстве манежа. Прекрасное поле, шикарный спорткомплекс. Получил колоссальное удовольствие от игры и простого общения с мальчишками», – поделился Аленичев.Затем на стадионе «Орион» провели турнир по фиджитал-футболу. Восемь команд воспитанников футбольных секций стадиона, а также трёх городских школ вступили в борьбу за кубки и медали. Кульминацией праздника стала «Битва физруков» по футзалу в рамках третьего противостояния дивизионов «Север» и «Юг» Балашихинской школьной лиги.
Капремонт стадиона завершился в 2024 году. Полностью реконструирован универсальный спортивный комплекс. Более 800 детей уже занимаются в спортшколе стадиона 11 видами спорта.
Строительства спорткомплекса «Орион-Технопул» началось ещё в 2023-м. В феврале прошлого года там открыли новую ледовую арену. Это первый крытый лёд в микрорайоне Железнодорожный. Арена является домашней площадкой команды по следж-хоккею «Гвардия».
Читайте также:
Самбист из Лыткарина Максим Матвеев стал призёром первенства России
Матвей Софиян из Луховиц выиграл первенство России по киокусинкай
Подмосковные юниоры выиграли четыре золота первенства России по шорт-треку
Лора Луганская