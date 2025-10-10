12 юных жителей Серпухова получили первые паспорта в День Московской области

10 октября 2025, 11:39

В Серпухове состоялось торжественное вручение первых паспортов 12 юным жителям городского округа. Церемонию приурочили к 96-летию Московской области, сообщили в Администрации городского округа Серпухов.

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Серпухов



​Фото: пресс-служба Администрации городского округа Серпухов



Паспорта получили активная и инициативная молодежь, которая участвует в общественной и культурной жизни округа. Для них это событие стало важным шагом во взрослую жизнь.Поздравить ребят пришли заместитель главы округа, депутат Совета депутатови настоятель Сретенского храма, священникОксана Лебедева поздравила ребят с этим значимым событием и подчеркнула, что для них открывается новая страница жизни, полная возможностей.Получение паспорта — это не просто формальность, а настоящее начало ответственного пути любого гражданина.