12 юных жителей Серпухова получили первые паспорта в День Московской области
В Серпухове состоялось торжественное вручение первых паспортов 12 юным жителям городского округа. Церемонию приурочили к 96-летию Московской области, сообщили в Администрации городского округа Серпухов.
Паспорта получили активная и инициативная молодежь, которая участвует в общественной и культурной жизни округа. Для них это событие стало важным шагом во взрослую жизнь.Поздравить ребят пришли заместитель главы округа Оксана Лебедева, депутат Совета депутатов Алексей Батогов и настоятель Сретенского храма, священник Алексей Спигин.
Оксана Лебедева поздравила ребят с этим значимым событием и подчеркнула, что для них открывается новая страница жизни, полная возможностей.
Получение паспорта — это не просто формальность, а настоящее начало ответственного пути любого гражданина.
