В Подмосковье начали строить более 100 новых котельных

10 октября 2025, 11:20

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

С января по сентябрь 2025 года в Московской области начали строить 101 котельную. Новые объекты появятся почти во всех муниципалитетах региона, отметили в Главгосстройнадзоре Подмосковья.





В Воскресенске уже ведут работы на 12 площадках:

шесть котельных построят в самом Воскресенске;

три — в селе Барановское;

по одной — в Степанщино, Федино, Фосфоритном и Щербово.