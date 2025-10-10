В Подмосковье начали строить более 100 новых котельных
С января по сентябрь 2025 года в Московской области начали строить 101 котельную. Новые объекты появятся почти во всех муниципалитетах региона, отметили в Главгосстройнадзоре Подмосковья.
В Воскресенске уже ведут работы на 12 площадках:
- шесть котельных построят в самом Воскресенске;
- три — в селе Барановское;
- по одной — в Степанщино, Федино, Фосфоритном и Щербово.
Ещё пять объектов строят в Ивантеевке, Софрино, Братовщине, Челюскинском и посёлке Зверосовхоза. Столько же — 10 котельных — начали строить и в Луховицах.
По семь новых котельных появится в Ступине, шесть — в Солнечногорске, пять — в Сергиевом Посаде.
Блочно-модульные котельные возводят также в Балашихе, Богородском, Власихе, Волоколамске, Истре, Кашире, Клину, Коломне, Красногорске, Можайске, Лосино-Петровском, Люберцах, Наро-Фоминске, Шатуре, Щёлкове, Электростали, Одинцове, Раменском и Рузе.
Контроль качества строительства осуществляет Главгосстройнадзор Подмосковья.. Инспекторы проверяют все этапы и выдают заключения о соответствии только после полной проверки объектов.