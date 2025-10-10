Достижения.рф

В Подмосковье начали строить более 100 новых котельных

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

С января по сентябрь 2025 года в Московской области начали строить 101 котельную. Новые объекты появятся почти во всех муниципалитетах региона, отметили в Главгосстройнадзоре Подмосковья.



В Воскресенске уже ведут работы на 12 площадках:

  • шесть котельных построят в самом Воскресенске;
  • три — в селе Барановское;
  • по одной — в Степанщино, Федино, Фосфоритном и Щербово.
В Пушкинском округе возводят 10 котельных. Работы идут на улицах 1-й Акуловский проезд, 1-й Фабричный, Институтская, Заводская и Тургенева.

Ещё пять объектов строят в Ивантеевке, Софрино, Братовщине, Челюскинском и посёлке Зверосовхоза. Столько же — 10 котельных — начали строить и в Луховицах.

Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области
По семь новых котельных появится в Ступине, шесть — в Солнечногорске, пять — в Сергиевом Посаде.

Блочно-модульные котельные возводят также в Балашихе, Богородском, Власихе, Волоколамске, Истре, Кашире, Клину, Коломне, Красногорске, Можайске, Лосино-Петровском, Люберцах, Наро-Фоминске, Шатуре, Щёлкове, Электростали, Одинцове, Раменском и Рузе.

Контроль качества строительства осуществляет Главгосстройнадзор Подмосковья.. Инспекторы проверяют все этапы и выдают заключения о соответствии только после полной проверки объектов.
Ирина Паршина

