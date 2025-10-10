Достижения.рф

В Серпухове завершают установку детских площадок

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Установку детских игровых площадок на территории городского округа Серпухов планируют завершить до конца октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Сейчас работы ведутся по четырём адресам: у домов на улицах Осенняя, Звёздная, Центральная, Советская, Ворошилова, Лермонтова и Джона Рида.

«Работы здесь выполняет серпуховское предприятие «Вивана». Благоприятные погодные условия позволяют уложиться в заявленные сроки. Каждая новая площадка — это комфортные и современные условия для проведения досуга, вклад в гармоничное развитие и здоровье наших детей», — говорится в сообщении.
До конца месяца современные игровые комплексы и малые архитектурные формы установят в округе ещё по 17 адресам.
