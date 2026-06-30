Строительство здания суда в Мытищах завершат к концу 2027 года
Новый корпус городского суда строят на улице Бутовского в Мытищах. Сдать объект в эксплуатацию планируют в конце будущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
В настоящее время готовность здания составляет 18%.
«Сейчас рабочие занимаются устройством монолитного каркаса, а также монтажом наружных и внутренних инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.Согласно проекту, здание будет семиэтажным. Его общая площадь составит около девяти тысяч квадратных метров. В подвальном этаже предусмотрен блок для задержанных, а на втором, третьем и четвёртом этажах — залы заседаний и кабинеты судей. Кроме того, в постройке разместят конференц-зал, кабинеты руководства суда, различные административные и технические помещения.