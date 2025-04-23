Первый этап обработки от борщевика в Подмосковье стартует с мая

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Подмосковье в начале мая стартует первый этап обработки территорий от борщевика Сосновского. Об этом заявили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В этом году от ядовитого сорняка будет обработано более 23,5 тыс. гектаров. Работы будут проводить в два этапа в местах, где произрастает растение, – с мая по середину июня, а затем повторно – с конца июня по сентябрь. Таким образом будет учтена способность борщевика к адаптации.
Борщевик Сосновского – это многолетнее растение, достигающее высоты 3 м. Растение опасно для здоровья человека при контакте с кожей или слизистой оболочкой, так как под воздействием солнечного света вызывает ожоги. Кроме этого, сорняк подавляет рост других растений.
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«Для борьбы с борщевиком используют разные способы, в зависимости от степени поражения участка, близости населённых пунктов и особенностей рельефа. Главные методы – механический и химический. Механический – это покос и выкорчёвывание сорняка. Химический – это обработка различными составами. В этом помогает специальное оборудование, в том числе для орошения с воздуха», – рассказали в Минсельхозпроде региона.Там напомнили, что в план обработки включены участки муниципальной собственности. Если борщевик произрастает на частной территории, ответственность за удаление сорняка лежит на владельце участка.
Борщевик Сосновского – это многолетнее растение, достигающее высоты 3 м. Растение опасно для здоровья человека при контакте с кожей или слизистой оболочкой, так как под воздействием солнечного света вызывает ожоги. Кроме этого, сорняк подавляет рост других растений.
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Лора Луганская