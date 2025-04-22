Подмосковье произвело больше всех в России кормов для домашних животных

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Московская область стала первым в стране регионом по объёму производства кормов для собак, кошек и других домашних питомцев. Об этом рассказали в пресс-службе Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
В регионе в этой отрасли работает 32 предприятия, которые за два месяца с начала года увеличили объём выпуска более чем на 11% по сравнению с прошлогодним показателем.
В этом году в Подмосковье планируется на 2%, то есть на 9,7 тыс. тонн, увеличить производство кормов для непродуктивных животных к уровню прошлого года (483,3 тыс. тонн).
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«Производство кормов для непродуктивных животных с начала года достигло 84,5 тыс. тонн. Это более 47 % от общего объёма, произведенного в Центральном федеральном округе и свыше 31 % – от общероссийского», – отметили в Минсельхозпроде.Там добавили, что продукция регионального производства поставляется не только на внутренний рынок, но и за рубеж. В прошлом году на экспорт отправили более 52,5 тыс. тонн кормов в страны Закавказья, Персидского залива, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Туркмению, Монголию, Вьетнам, Китай, Турцию и другие государства
В этом году в Подмосковье планируется на 2%, то есть на 9,7 тыс. тонн, увеличить производство кормов для непродуктивных животных к уровню прошлого года (483,3 тыс. тонн).
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Лора Луганская