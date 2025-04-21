Подмосковный тепличный комплекс заместил европейских шмелей российскими

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» активно осуществляет пошаговое импортозамещение. Так, холдинг перешёл на использование отечественных шмелей для опыления своих тепличных культур, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Шмели играют ключевую роль в опылении томатов и огурцов. До введения западных санкций в тепличном комплексе «Подмосковье» из городского округа Воскресенск использовали шмелей, завезённых из Турции, Голландии и Израиля. Сейчас в технологическом процессе участвуют шмели, выращенные на фермах Воронежской и Тамбовской областей.
Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» – один из крупнейших в России производителей овощной продукции защищённого грунта.
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«Выбор в пользу отечественных производителей шмелей обусловлен рядом факторов. Во-первых, они имеют более конкурентоспособные цены. Во-вторых, они обеспечивают высокую производительность и оптимизированную логистику поставок. Также российские производители ведут селекционную работу, позволяющую получать шмелей с более высокой эффективностью», – отметили в ведомстве.Использование шмелей в качестве опылителей не только повышает урожайность овощей на 20-30%, но и улучшает качество и размер плодов.
Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» – один из крупнейших в России производителей овощной продукции защищённого грунта.
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Лора Луганская