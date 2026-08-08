В Подмосковье завершился 8-й «Кубок Александра Овечкина»

08 августа 2026, 14:29

оригинал Слева направо: Вячеслав Фетисов, Андрей Воробьев и Александр Овечкин (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)

В Подмосковье завершился VIII детский хоккейный турнир «Кубок Александра Овечкина». Масштабные соревнования прошли на ледовых аренах Красногорска и Мытищ с 31 июля, а финальные матчи и гала-игра с участием звёзд спорта состоялись в День физкультурника.





Турнир, который проводится с 2018 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва, собрал 24 сильнейшие детские команды из 14 регионов России. В этом году за кубок боролись хоккеисты 2014 года рождения, представляющие ведущие школы и академии страны: ЦСКА, «Динамо», «Спартак», СКА, «Локомотив», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Трактор» и другие. Московскую область на льду представили четыре коллектива — «Красная машина Атлант», «Красная машина Юниор», «СШОР им. Ляпкина» и «Витязь-Подольск».



Андрей Воробьев с хоккеистами Ковальчуком, Овечкиным и Фетисовым (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)



«Хоккей — национальный вид спорта. В нашей стране это знают все благодаря богатой истории этого вида спорта и легендарным игрокам. И сегодня на лед снова вышли мастера мирового уровня. Самое главное, что они не устают общаться с подрастающим поколением, приезжают в детские школы в самых разных городах нашей страны, дают мастер-классы и делятся опытом. Отдельно хочу поблагодарить Александра Овечкина. Сегодня у нас проходит уже восьмой турнир. Когда мы только начинали, даже не думали, что получится такое масштабное событие, будет участвовать столько талантливых ребят, и это станет замечательной традицией», — произнес Воробьев.