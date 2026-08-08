В Подмосковье завершился 8-й «Кубок Александра Овечкина»
В Подмосковье завершился VIII детский хоккейный турнир «Кубок Александра Овечкина». Масштабные соревнования прошли на ледовых аренах Красногорска и Мытищ с 31 июля, а финальные матчи и гала-игра с участием звёзд спорта состоялись в День физкультурника.
Турнир, который проводится с 2018 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва, собрал 24 сильнейшие детские команды из 14 регионов России. В этом году за кубок боролись хоккеисты 2014 года рождения, представляющие ведущие школы и академии страны: ЦСКА, «Динамо», «Спартак», СКА, «Локомотив», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Трактор» и другие. Московскую область на льду представили четыре коллектива — «Красная машина Атлант», «Красная машина Юниор», «СШОР им. Ляпкина» и «Витязь-Подольск».
«Хоккей — национальный вид спорта. В нашей стране это знают все благодаря богатой истории этого вида спорта и легендарным игрокам. И сегодня на лед снова вышли мастера мирового уровня. Самое главное, что они не устают общаться с подрастающим поколением, приезжают в детские школы в самых разных городах нашей страны, дают мастер-классы и делятся опытом. Отдельно хочу поблагодарить Александра Овечкина. Сегодня у нас проходит уже восьмой турнир. Когда мы только начинали, даже не думали, что получится такое масштабное событие, будет участвовать столько талантливых ребят, и это станет замечательной традицией», — произнес Воробьев.Александр Овечкин, чьё имя носит кубок, рассказал, что география соревнований постоянно расширяется, а уровень подготовки участников растёт. Если в первом турнире 2018 года в Одинцове сыграли всего шесть команд, то теперь их количество увеличилось до 24.
Сам прославленный хоккеист, как и в прошлые годы, вышел на лёд в звёздном гала-матче — вместе со своим сыном Сергеем. В матче встретились команды Овечкина и Ковальчука, в составе которых вышли Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Морозов, Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Евгений Плющенко, Роман Ротенберг и другие известные спортсмены. Тренерский штаб матча возглавили Алексей Касатонов, Александр Якушев, Евгений Малкин и другие легенды.
Хоккей в Подмосковье стабильно входит в число самых популярных видов спорта. Им занимаются более 40 тысяч человек, в том числе почти 6,2 тысячи профессионалов, подготовкой которых занимаются 278 тренеров. В регионе действуют свыше 70 ледовых дворцов и около 800 открытых катков. За последние три года ввели новые ФОКи с искусственным льдом в Орехово-Зуевском, Волоколамском округах и Домодедове, а также ледовую арену в Балашихе. В настоящее время ведётся строительство ФОКа с крытым льдом в Кашире и реконструкция стадиона «Русич» для хоккея с мячом в Орехово-Зуеве — оба объекта планируется сдать к концу следующего года.