Загруженность дорог в Подмосковье утром 19 августа составила три балла

19 августа 2026, 10:00

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На три балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 19 августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на восьми вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Пятницкое, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Каширское, Рязанское и Ленинградское», — говорится в сообщении.