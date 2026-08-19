Загруженность дорог в Подмосковье утром 19 августа составила три балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На три балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 19 августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на восьми вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Пятницкое, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Каширское, Рязанское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах в Подмосковье сегодня утром насчитали свыше 1,1 млн машин. Это на 5,7% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость.