Первый матч по регби на новом стадионе в Монине собрал около 6000 болельщиков

27 апреля 2026, 14:15

Матч за Суперкубок России по регби стал первой игрой на новой арене клуба «ВВА-Подмосковье» в Монине городского округа Щёлково. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





На стадионе собрались без малого 6000 болельщиков. В ходе игры диктор объявил, что на трибунах присутствуют 5 957 зрителей.



В борьбе за трофей встретились «Стрела-Ак Барс» из Казани и «Динамо Москва». Матч получился зрелищным и держал в напряжении до последних минут. В итоге победу со счётом 20:17 одержали динамовцы.

«Победить удалось благодаря поддержке болельщиков и чёткому следованию указаниям тренеров. Новый, по-настоящему регбийный стадион, который открылся этим матчем, станет настоящим местом притяжения для жителей Подмосковья», – сказал игрок московской команды Владимир Подрезников.