Первый матч по регби на новом стадионе в Монине собрал около 6000 болельщиков
Матч за Суперкубок России по регби стал первой игрой на новой арене клуба «ВВА-Подмосковье» в Монине городского округа Щёлково. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
На стадионе собрались без малого 6000 болельщиков. В ходе игры диктор объявил, что на трибунах присутствуют 5 957 зрителей.
В борьбе за трофей встретились «Стрела-Ак Барс» из Казани и «Динамо Москва». Матч получился зрелищным и держал в напряжении до последних минут. В итоге победу со счётом 20:17 одержали динамовцы.
«Победить удалось благодаря поддержке болельщиков и чёткому следованию указаниям тренеров. Новый, по-настоящему регбийный стадион, который открылся этим матчем, станет настоящим местом притяжения для жителей Подмосковья», – сказал игрок московской команды Владимир Подрезников.
Регион получил современную арену, готовую принимать крупнейшие турниры и собирать тысячи болельщиков. 10 мая в матче чемпионата России на поле против «Динамо» выйдет местный клуб «ВВА-Подмосковье».