Современный стадион для регби в посёлке Монино готов к открытию
В посёлке Монино городского округа Щёлково в субботу, 25 апреля, торжественно откроют новый стадион легендарного клуба, 17-кратного чемпиона страны «ВВА-Подмосковье».
На обновлённой арене пройдёт матч за Суперкубок России. Готовность объекта проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он пообщался со спортсменами и горожанами.
«В Монине всегда были сильны традиции регби. Надеюсь, что здесь будут проходить соревнования, а главное – работать детская спортивная школа. Хочу поблагодарить наших тренеров, в том числе детских – у них особая миссия. Знаю, что многие местные жители отдают детей в регби. Как говорят, регби – удел благородных и сильных», – отметил Воробьёв.
По словам губернатора, в Подмосковье этим видом спорта занимаются около 3900 человек, в том числе почти 800 женщин.
«Одна из основных площадок расположена в Монине. Здесь очень не хватало современного стадиона, чтобы и спортсмены могли тренироваться, и можно было проводить региональные, федеральные и международные соревнования самого высокого уровня. Теперь здесь есть современная спортивная арена с большим игровым полем с естественным газоном и системой подогрева. Четыре трибуны вмещают порядка 7300 зрителей», – рассказал глава региона.
Сейчас масштабная работа завершена – стадион полностью готов к проведению матчей самого высокого уровня.
«Уверен на сто процентов, что благодаря общим усилиям, особенно руководства Московской области, у нас построен лучший в России стадион для регби. Очень рады, что можем играть на такой прекрасной арене. Здесь будут выступать и главные команды, и дублирующие, и дети. В Монине есть и прекрасная женская регбийная команда, серебряный призёр чемпионата страны. Сейчас наши девчонки – одни из сильнейших в стране. Их уровень значительно вырос за последние годы», – сказал президент Федерации регби Московской области, тренер «ВВА-Подмосковье» Николай Неруш.
На стадионе, кроме мужской, женской и юношеской команд «ВВА-Подмосковье», будут тренироваться воспитанники областной школы и училища олимпийского резерва Щёлкова. Это более 180 спортсменов. Арена также сможет принимать тренировочные сборы юношеских команд Московской области. А в свободное время поле будет доступно для любительских футбольных команд.
«Я воспитанник клуба «ВВА-Подмосковье», прошёл в нём все ступени – от детской школы до сборной России по классическому регби и регби-7. Стал многократным чемпионом, обладателем Кубка страны, двукратным чемпионом Европы, заслуженным мастером спорта. Сейчас тренирую молодёжку, где играют ребята не старше 23 лет. Она станет резервом для основной профессиональной команды. Отбираю самых перспективных воспитанников детских школ – тех, кто способен проявить себя и имеет потенциал для развития», – отметил тренер молодёжной команды «ВВА-Подмосковье» Михаил Бабаев.
Строительство и обновление спортобъектов ведётся по всему городскому округу Щёлково. Ещё один важный спортивный объект округа в Монине – физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Его строят на месте старого аварийного здания, снесённого в 2024 году. Новый ФОК станет базой для школы олимпийского резерва, а также точкой притяжения для жителей всех возрастов