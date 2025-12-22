Три подмосковных клуба стали победителями и призёрами чемпионата России по регби на снегу
Мужская и женская команды «ВВА-Подмосковье выиграли чемпионат России по регби на снегу. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
При этом подмосковная «СШОР по игровым видам спорта» стала серебряным призёром женского турнира.
В финале мужских соревнований клуб «ВВА-Подмосковье» из Монина обыграл калининградский «Балтийский Шторм» со счётом 5:4. Подмосковные военлёты прошли все этапы турнира без поражений. Лучшим игроком в составе команды признали Александра Казакова.
Чемпионат среди женских команд тоже завершился победой подмосковного клуба «ВВА-Подмосковье». В финале турнира состоялось подмосковное дерби, где вторыми претендентами на трофей были спортсменки региональной «СШОР по игровым видам спорта» из Щёлкова. В итоге клуб «ВВА-Подмосковья» оказался сильнее и завершили встречу со счётом 12:1. Лучшим игроком чемпионата по итогам голосования болельщиков стала Полина Иконникова из «ВВА-Подмосковья».
Ещё одна представительница того же клуба,Алёна Ананьева, удостоена звания лучшего молодого игрока по итогам года. В 2025-м она завоевала серебряные медали чемпионата России, чемпионата страны по регби-7, Кубка России по регби-7 и чемпионата страны по пляжному регби, а также золото VI летней Спартакиады молодёжи России.
Помимо этого, спортсменка установила личный рекорд, став лучшим бомбардиром чемпионата России по регби-7 с результатом в 290 очков.
Чемпионат страны по регби на снегу среди мужских и женских команд прошёл в Зеленограде.
