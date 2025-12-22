Три подмосковных клуба стали победителями и призёрами чемпионата России по регби на снегу

22 декабря 2025, 11:20

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Мужская и женская команды «ВВА-Подмосковье выиграли чемпионат России по регби на снегу. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.