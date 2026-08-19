Первый Мытищинский полумарафон проведут в местном лесопарке 5 сентября

Первый Мытищинский полумарафон проведут в местном лесопарке 5 сентябряМытищинский лесопарк 5 сентября примет первый Мытищинский полумарафон. Об этом рассказали в пресс-служба Минспорта Московской области.
Событие станет большим беговым праздником для профессиональных спортсменов, любителей, семей и всех, кто хочет попробовать свои силы.
«Участникам предложат на выбор дистанции 21,1 км (полумарафон), 10, три и 1,5 километра. Для самых юных участников предусмотрен детский забег на 500 метров. Также состоятся соревнования по скандинавской ходьбе на три километра. Трасса Мытищинского полумарафона проходит в основном по лесной зоне с комфортным рельефом без изматывающих подъёмов. Каждый финишировавший получит памятную медаль», – отметили в ведомстве.
Вход на стартовую поляну будет расположен со стороны Олимпийского проспекта и улицы Угольной. Для спортсменов установят указатели.
Для участия необходима медицинская справка с допуском к соревнованиям по бегу, действительная в течение шести месяцев. Также нужно написать заявление о персональной ответственности за своё здоровье. Подробности и регистрация доступны по ссылке.