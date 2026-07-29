Первый опыт донорства в этом году в Подмосковье получили около 8000 человек

29 июля 2026, 13:46

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти восемь тысяч человек впервые стали донорами в Московской области в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Сделать донацию в Подмосковье можно в областном Центре крови и его филиалах, а также на выездных акциях.





«Донорское движение в Московской области на сегодняшний день позволяет полностью обеспечивать медучреждения региона кровью и её компонентами», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.