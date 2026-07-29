Первый опыт донорства в этом году в Подмосковье получили около 8000 человек
Почти восемь тысяч человек впервые стали донорами в Московской области в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Сделать донацию в Подмосковье можно в областном Центре крови и его филиалах, а также на выездных акциях.
«Донорское движение в Московской области на сегодняшний день позволяет полностью обеспечивать медучреждения региона кровью и её компонентами», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний. Для получения звания почётного донора нужно сделать 40 донаций крови или 60 донаций плазмы. Полная информация о работе Службы крови Московской области размещена по ссылке.