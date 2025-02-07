В Долгопрудном врачи спасли мужчину с пробитой ножом грудью

Фото: пресс-служба Минздрава МО
34-летнего мужчину с ножевым ранением в области грудной клетки спасли врачи Долгопрудненской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Пациенту требовалась немедленная операция. У него была повреждена полость между правым легким и грудной стенкой, в ней скопилось около двух литров крови. Понадобилось вскрытие грудной клетки», — рассказал завотделением хирургии Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.В ходе операции врачи удалили скопившуюся кровь, зашили сосуды, восстановили объём крови в организме и установили в плевральную полость дренажи. Операция длилась около двух часов и прошла успешно. Лёгкое, ранее сжатое кровью из пробитых сосудов и воздухом, расправилось.
Сейчас пациента уже выписали домой.
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