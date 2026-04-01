Первый пик паводка в Сергиево-Посадском округе успешно пройден

01 апреля 2026, 21:50

В Сергиево-Посадском городском округе удалось пройти первый пик паводка. Уровень воды под контролем, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





По данным электронных вешек на 1 апреля, превышение уровня воды составляет от двух до 60 сантиметров и вторые сутки идет на убыль. Подтоплений не зарегистрировано.



«С этого года в округе ввели электронную систему мониторинга половодья. Специальные установки расположены в нескольких местах. Благодаря этим конструкциям в отделе по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа можно в реальном времени отследить уровень воды на реках и его изменения за последние двое суток», – рассказали в пресс-службе.