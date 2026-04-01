Первый пик паводка в Сергиево-Посадском округе успешно пройден
В Сергиево-Посадском городском округе удалось пройти первый пик паводка. Уровень воды под контролем, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
По данным электронных вешек на 1 апреля, превышение уровня воды составляет от двух до 60 сантиметров и вторые сутки идет на убыль. Подтоплений не зарегистрировано.
«С этого года в округе ввели электронную систему мониторинга половодья. Специальные установки расположены в нескольких местах. Благодаря этим конструкциям в отделе по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа можно в реальном времени отследить уровень воды на реках и его изменения за последние двое суток», – рассказали в пресс-службе.
Как подчеркнули эксперты, справиться с пиком паводка удалось благодаря предупредительным мерам. В муниципалитете очистили русла рек, убрали берега от поваленных деревьев, веток и мусора, которые мешали прохождению воды. Заблаговременно был осуществлён сброс воды на реке Торгоше, Лесном и Соловьиных озёрах.
Ликвидировать возможные последствия паводка готовы более 100 человек и 30 единиц техники.